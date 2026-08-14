При пожаре в историческом здании в центре Петербурга пострадали два человека

В историческом здании в центре Санкт-Петербурга загорелась кровля. Площадь пожара выросла с 30 кв. м до 100 кв. м. Пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу: Адмиралтейский проспект, дом 8. По этому адресу находится памятник истории и культуры «Дом Г. И. Щербакова» (также известен как дом И. П. Кутайсова и дом Г. П. Гамбса). Площадь здания — 64 на 40 м. К тушению привлечены 30 человек и шесть единиц техники.

Что стало причиной пожара, пока не установлено. Ситуацию контролирует районная прокуратура.