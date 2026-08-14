Марина Брусникина вступает в роль

Кардинальных перемен ждать не стоит, так Марина Брусникина прокомментировала “Ъ FM” свое назначение на пост художественного руководителя Российского академического молодежного театра. До нее эту должность 46 лет занимал Алексей Бородин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Алексей Бородин теперь перейдет на позицию президента РАМТа, заявила министр культуры Ольга Любимова. “Ъ FM” узнал у Марины Брусникиной о планах на посту худрука:

«Сбор труппы у нас 28 августа. Вот там уже будет вся информация по новому сезону и тому, что будет дальше. Что я жду? Ничего такого кардинального, катастрофически нового, конечно же, не нужно ждать, потому что я три года уже работаю в этом театре главным режиссером. Это была идея Алексея Владимировича подготовить меня к тому, чтобы я работала в этом театре художественным руководителем. Он бы этого хотел. Мы очень рады, что так произошло, потому что к этому шли.

Я так понимаю, Алексей Владимирович никуда не уходит. Он остается президентом, поэтому все равно те направления, по которым театр будет идти, это совместные решения.

Все будет в том формате, который выработан за эти годы. Конечно, Алексей Владимирович уже хочет заняться чисто творчеством и не в таком объеме отвечать за всю деятельность театра.

Эта ответственность переходит на меня. Алексей Владимирович в этом смысле будет разгружен, но все, что касается творческих вопросов, мы будем вместе решать».

Сам Алексей Бородин еще в июне заявлял о планах передать руководство театром Брусникиной и отмечал, что будет помогать преемнице советами. Эта замена действительно была хорошо подготовлена, отметила театральный критик Марина Тимашева:

«Бородин — один из старейшин режиссерского цеха, художественный руководитель сначала Центрального детского театра, затем по его инициативе переименованного в Российский академический молодежный театр. Выдающийся режиссер, один из лучших, если вообще не лучший руководитель театра в наше время.

Новость о том, что он отказался от полномочий художественного руководителя, с одной стороны, неожиданная. С другой, она абсолютно самим Алексеем Владимировичем продумана заранее и выстроена.

В этом отношении он один из очень немногих людей, которые поняли, что если самому не подготовить себе какую-то смену, то как только он уйдет, в этот театр, труппу, которую он собирал, назначат неизвестно кого. Поэтому он сам пригласил на пост главного режиссера несколько лет тому назад Марину Брусникину. Надо заметить, что с ней и у артистов РАМТа тоже прекрасные отношения.

В том, что там не будет революции и дело Бородина продолжится, я убеждена абсолютно. Я имею в виду мировоззрение театра, репертуарную политику. Никаких скандалов с изгнанием артистов, как это делается в других театрах, она не допустит, и, конечно, этого не допустит Алексей Владимирович Бородин в новом статусе».

За последний театральный сезон РАМТ посетили больше 160 тыс. зрителей. Труппа отыграла 783 спектакля и подготовила шесть премьер.

Ульяна Горелова