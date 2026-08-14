В Уфе вновь ищут разработчика проекта изменений в генплан города

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы на аукционе 24 августа выберет разработчика проекта внесения изменений в Генеральный план Уфы до 2042 года. Начальная цена контракта составляет 14,2 млн руб., его оплатит городской бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Проект необходимо разработать в течение 50 дней с даты заключения контракта. Исполнитель должен определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Требуется собрать сведения о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет, о размещении зданий и сооружений и их характеристиках, о красных линиях, границах зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых природных территориях и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2025 года Главархитектура Уфы уже искала разработчика проекта изменений в генплан города. Тогда на эти цели из бюджета Уфы выделяли до 22,1 млн руб. В феврале 2025 года контракт стоимостью 10 млн руб. заключили с АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

Майя Иванова