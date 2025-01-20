Из бюджета Уфы выделят до 22 млн рублей на изменение генплана

Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы (Главархитектуры) ищет подрядчика проекта изменений в генплан города, действующий до 2042 года. На эти цели из бюджета Уфы выделят до 22,1 млн руб.

Как следует из проекта контракта, работы будут выполняться в два этапа. До 31 августа подрядчику нужно собрать и проанализировать исходные данные, а до конца года разработать проект изменений. В новой редакции генплана необходимо изменить границы земельного участка площадью 246,8 га на севере Уфы для размещения полигона ТКО.

Также нужно учесть включение в городские границы поселка Керамика (ранее входил в Благовещенский район), изменить границы садоводческих товариществ и актуализировать карты.

Итоги электронного конкурса будут подведены 12 февраля.

Идэль Гумеров