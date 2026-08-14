Сбербанк нарастил число премиальных клиентов в Воронеже в 2025-м на 10%

Число клиентов премиального направления «СберПервый» Сбербанка в 2025 году в Воронеже выросло на 10%. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В соседнем Белгороде рост составил 10,4%, а в Липецке — 11%. Данные по Курску, Орлу и Тамбову в Сбере пообещали привести позднее. В целом в Черноземье за прошлый год число премиальных клиентов банка выросло на 10,4% (абсолютные цифры не раскрываются).

Менее заметная динамика фиксируется по итогам первого квартала 2026 года: число состоятельных клиентов Сбера в макрорегионе увеличилось на 4,3%. В пресс-службе банка также рассказали «Ъ-Черноземье», что в этом году «СберПервый» добавил три новые привилегии для премиальных клиентов: «Авто», «Самокат» и «Питомцы».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Кто платит, тот и заказывает премиум».

Егор Якимов