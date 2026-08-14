Сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменила название
Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» провела ребрендинг и сократила название до одной буквы «Ё», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там пояснили, что переименование позволит подойти к следующему этапу развития бизнеса.
Новое название уже отображается на сайте сети, где компания использует «Ёёёёёёёё». В основе стратегии лежит быстрый рост сети и расширение аудитории.
Процесс ребрендинга будет поэтапным: сначала название «Ё» появится в мобильном приложении и рекламных материалах, затем под ним будут работать все новые рестораны, открывающиеся по франшизе. Действующие точки переименуют постепенно.
В декабре 2024 года «Ёбидоёби» сменила название юрлица после вмешательства судебных приставов. До этого наименование сети более двух лет вызывало претензии со стороны ФАС и ФНС. В конце 2022 года ФНС Красноярского края подала иск в Арбитражный суд, в котором потребовала сменить название сети, поскольку оно противоречит принципам гуманности и морали. При этом с японского языка слово «Ёбидоёби» переводится как «день недели — суббота».
Власти Саратова в декабре 2025 года подали иск в арбитражный суд с требованием демонтировать вывеску суши-ресторана «Ёбидоёби» и восстановить фасад здания, хотя причина обращения в суд не уточняется, а само здание не является объектом культурного наследия. За неисполнение решения суда предусмотрен ежедневный штраф. Ранее, в 2021 году, в Волгограде реклама этой сети с текстом «Не материмся и вкусно готовим. Набор „КуниЛи“ 2 кг. Ёбидоёби Sushi & Rolls» вызвала жалобы граждан, и волгоградское УФАС признало её ненадлежащей. Суды трёх инстанций, включая Верховный суд РФ в марте 2023 года, поддержали решение антимонопольного ведомства, отметив, что значительная часть аудитории может воспринимать слова «Ёбидоёби» и «КуниЛи» как непристойные.
В январе 2024 года Верховный суд РФ также подтвердил обязанность сети «Ёбидоёби» сменить фирменное наименование, поскольку суд счёл название созвучным с элементами ненормативной лексики и не соответствующим принципам морали. После этого решения руководство «Ёбидоёби» заявило, что не будет менять коммерческое обозначение до решения Конституционного суда, так как судебные разбирательства касались только фирменного наименования юрлица. Однако в декабре 2024 года приставы Мордовии вмешались в дело после того, как компания перенесла офис в Саранск, и после разъяснительных бесед владельцы бизнеса согласились на смену названия юрлица с ООО «Ёбидоёби» на ООО «Суши с приставкой суши».