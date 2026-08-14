Сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменила название

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» провела ребрендинг и сократила название до одной буквы «Ё», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там пояснили, что переименование позволит подойти к следующему этапу развития бизнеса.

Новое название уже отображается на сайте сети, где компания использует «Ёёёёёёёё». В основе стратегии лежит быстрый рост сети и расширение аудитории.

Процесс ребрендинга будет поэтапным: сначала название «Ё» появится в мобильном приложении и рекламных материалах, затем под ним будут работать все новые рестораны, открывающиеся по франшизе. Действующие точки переименуют постепенно.

В декабре 2024 года «Ёбидоёби» сменила название юрлица после вмешательства судебных приставов. До этого наименование сети более двух лет вызывало претензии со стороны ФАС и ФНС. В конце 2022 года ФНС Красноярского края подала иск в Арбитражный суд, в котором потребовала сменить название сети, поскольку оно противоречит принципам гуманности и морали. При этом с японского языка слово «Ёбидоёби» переводится как «день недели — суббота».