В Забайкалье объявлен режим ЧС из-за паводков

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о введении режима ЧС регионального характера в связи с паводками. В сообщении в своем аккаунте в Max он заявил, что предварительный ущерб дорогам и мостам оценивается в 350 млн руб. Господин Осипов также подчеркнул, что режим ЧС вводится для ускорения «помощи людям и восстановления инфраструктуры».

Глава Забайкалья подчеркнул, что при сопоставимых с 2018 и 2021 годами погодных условиях «в регионе нет подтопленных домов». А количество пострадавших помещений снизилось с более чем тысячи до 95. При этом Александр Осипов обратил внимание на «сложное лето» с обильными осадками, в 2,5 раза превышавшими нормальные значения.

Господин Осипов также заявил, что в регионе возводят шесть дамб для защиты 45 тыс. человек. По информации губернатора, финансирование на защиту от паводков с 2019 года выросло в 100 раз, до 2 млрд руб.

Влад Никифоров, Иркутск