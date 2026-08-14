Структурный дефицит ликвидности в банках вырос до 2,7 трлн рублей
Структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора 13 августа вырос с 2,57 трлн руб. до 2,7 трлн руб., следует из данных Банка России. Этот показатель говорит о том, что долг кредитных организаций перед ЦБ РФ больше, чем объем средств, которые они разместили на корсчетах и депозитах в регуляторе.
При структурном дефиците ликвидности ЦБ РФ выдает коммерческим банкам кредиты на небольшой срок. При структурном профиците ликвидности он, наоборот, принимает на депозиты временный избыток ликвидности банков. Сегодня показатель дефицита ликвидности достиг максимума с марта 2022 года, отмечает РБК.
Представитель Банка России в разговоре с изданием отметил, что структурный дефицит ликвидности невелик по сравнению с периодом 2012–2017 годов. «Ликвидность — это средства, которые банки используют только для расчетов в платежной системе Центрального банка. Эти средства не связаны с банковскими депозитами, с доступностью вкладов или кредитов и с тем, какой будет ключевая ставка»,— утверждает собеседник РБК.
Банк России прогнозировал увеличение структурного дефицита ликвидности в банковской системе до диапазона 2,4-3,6 трлн рублей к концу 2026 года. В июне 2026 года дефицит свободной ликвидности банков вырос до 2 трлн рублей с 0,6 трлн рублей в январе, что связано с ростом спроса на наличные.
По итогам 2025 года прирост наличных в обращении составил 0,75 трлн рублей, а дефицит ликвидности не превышал 900 млрд рублей. Рост спроса на наличные в июле 2026 года был сильнее, чем в аналогичные периоды прошлых лет, при этом объем наличных денег в обращении вырос на 0,7 трлн рублей.
В апреле 2025 года Банк России прогнозировал дефицит ликвидности к концу года в диапазоне 1,6-2,4 трлн рублей. Переход к устойчивому дефициту должен был произойти за счет роста обязательных резервов, зеркалирования Банком России нетто-продаж валюты из ФНБ Минфином России в 2024 году и небольшого увеличения объемов наличных в обращении.