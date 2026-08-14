Структурный дефицит ликвидности в банках вырос до 2,7 трлн рублей

Структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора 13 августа вырос с 2,57 трлн руб. до 2,7 трлн руб., следует из данных Банка России. Этот показатель говорит о том, что долг кредитных организаций перед ЦБ РФ больше, чем объем средств, которые они разместили на корсчетах и депозитах в регуляторе.

При структурном дефиците ликвидности ЦБ РФ выдает коммерческим банкам кредиты на небольшой срок. При структурном профиците ликвидности он, наоборот, принимает на депозиты временный избыток ликвидности банков. Сегодня показатель дефицита ликвидности достиг максимума с марта 2022 года, отмечает РБК.

Представитель Банка России в разговоре с изданием отметил, что структурный дефицит ликвидности невелик по сравнению с периодом 2012–2017 годов. «Ликвидность — это средства, которые банки используют только для расчетов в платежной системе Центрального банка. Эти средства не связаны с банковскими депозитами, с доступностью вкладов или кредитов и с тем, какой будет ключевая ставка»,— утверждает собеседник РБК.