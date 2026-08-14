С января по июль в Орловской области собрали 39,5 млрд налогов

Налоговые поступления в бюджет Орловской области с января по июль 2026 года превысили 39,5 млрд руб., что на 8,4% (3,1 млрд руб.) больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной налоговой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В федеральный бюджет перечислено свыше 12,6 млрд руб. — на 20% больше, чем в январе — июле 2025 года. В территориальный бюджет аккумулировано около 26,9 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 3,7%.

В областной бюджет направлено более 21,7 млрд руб., что на 3,8% выше, чем годом ранее.

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование в Орловской области за семь месяцев составили около 23 млрд руб. Это на 9,9% (2,1 млрд руб.) больше показателя аналогичного периода прошлого года.

С января по май 2026 года в Орловской области собрали свыше 27,3 млрд руб. налогов. Сумма увеличилась на 8,4% (2,1 млрд руб.) по сравнению с показателем первых пяти месяцев прошлого года.

Кабира Гасанова