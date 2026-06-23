Налоговые сборы в Орловской области превысили 27 млрд за пять месяцев 2026 года

С января по май 2026 года в Орловской области собрали свыше 27,3 млрд руб. налогов, что на 8,4% (2,1 млрд руб.) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

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В федеральный бюджет перечислено 9,1 млрд руб. (+17,5%), в территориальный — 18,2 млрд руб. (+4,4%), из которых 14,8 млрд руб. поступило в областной бюджет (+4,6%).

Кроме того, за отчетный период налоговая служба собрала 15,6 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование — на 9,7% (1,4 млрд руб.) больше, чем годом ранее.

За первые четыре месяца 2026 года предприятия и граждане Орловской области, находящиеся в процедурах банкротства, перечислили в бюджет 231 млн руб.

Кабира Гасанова