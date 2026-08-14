Пассажира Ryanair затянуло в иллюминатор после столкновения самолета с птицами

Причиной инцидента на рейсе Ryanair Салоники-Мемминген 10 июля, во время которого разбился иллюминатор и пассажира частично затянуло за борт, могло стать столкновение с птицами. Внутри двигателя следователи обнаружили их останки, сообщает AP со ссылкой на отчет американского Национального совета по безопасности на транспорте.

ЧП на борту случилось вскоре после вылета из Греции. В правом двигателе Boeing 737-800 оторвалась лопасть. Обломок вылетел из турбины и разбил стекло иллюминатора, а также повредил фюзеляж в нескольких местах. В разбитый иллюминатор на высоте шести тысяч футов затянуло мужчину. Другие пассажиры в течение нескольких минут удерживали его, прежде чем удалось затащить его обратно в салон. Пассажир получил травмы шеи и плеча, а также ожоги.