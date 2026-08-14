Троих водителей арестовали за перекрытие дороги и танцы в центре Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил по 14 суток административного ареста трем молодым людям, которые самовольно перекрыли дорогу и устроили танцы на проезжей части в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел вечером 11 августа около дома № 33 на проспекте Ленина. Молодые люди расставили тягачи на пересечении проспекта Ленина и Набережной Рабочей Молодежи, перекрыв движение. При этом один из грузовиков частично занял пешеходную зону у гимназии № 9.

«Это создало серьезные препятствия для движения пешеходов и ограничило доступ к объектам социальной инфраструктуры — набережной и расположенным там беседкам»,— говорится в сообщении суда.

После этого участники несанкционированной акции начали танцевать на проезжей части.

В суде все трое признали вину и раскаялись. Их признали виновными в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Полина Бабинцева