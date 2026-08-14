Инвесторы внесли на ИИС более 70 млрд руб. во втором квартале

Во втором квартале 2026 года инвесторы внесли на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 73 млрд руб. Это на 13% больше показателя за первый квартал и вдвое больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Банка России (ЦБ).

Инвесторы в основном покупали облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Доля долговых бумаг в портфелях владельцев ИИС выросла с 45% до 48% — это максимальное значение с начала наблюдений в 2016 году.

Общий объем активов на ИИС по итогам второго квартала составил 993 млрд руб. С апреля по июнь было открыто 163 тыс. ИИС, а общее число счетов достигло 6,6 млн.

ИИС — это счет, который позволяет инвестировать в ценные бумаги и покупать валюту. Основное преимущество таких счетов заключается в налоговых вычетах. Через них государство возвращает граждан часть вложенных денег и освобождает прибыль от налогообложения. Владельцы счетов, открытых в 2024-2026 годах, смогут получить вычет через пять лет.