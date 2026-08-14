В Челябинске открылся второй корпус детской филармонии

Состоялось официальное открытие второго репетиционного корпуса Челябинской детской филармонии имени Адика Абдурахманова. Учреждение работает с 1984 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реконструкция филармонии началась в 2019 году. В 2021-м площадку открыли — площадь здания увеличилась на 3 тыс. кв. м, появились зрительный зал на 345 мест, оркестровые и репетиционные классы, студия звукозаписи и малый зрительный зал. Четырехэтажный корпус, запущенный в этом году, включает 17 репетиционных залов, в том числе хореографические и оркестровые классы, а также комнаты для индивидуальных и групповых занятий. На данный момент в студиях учреждения занимаются 622 ребенка. Филармония объединяет музыкальное и хореографическое образование, концертную практику, мастер-классы с ведущими артистами и профориентационную работу.

В открытии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Виталина Ярховска