В США рассказали о сроках восстановления энергосистемы Украины

Украине потребуется не менее полугода на восстановление большей части поврежденных электроподстанций, указано в совместном докладе Пентагона, Госдепа и Агентства по международному развитию. Ремонт крупных электростанций высокой мощности займет до года.

Документ охватывает период с 1 апреля по 30 июня, он направлен на рассмотрение Конгресса США. Из него следует, что сроки восстановления зависят от масштабов новых повреждений инфраструктуры и объемов поставляемого партнерами оборудования. Никаких деталей о поврежденных объектах в отчете не приведено.

Госдеп США реализовал на Украине 12 энергетических программ общей стоимостью $1 млрд, а всего на июнь 2026 года действовало 115 программ невоенной помощи, отмечается в докладе. Более 65% программ Госдепа на $3,5 млрд направлены на оказание гумпомощи и поддержки в энергетике.

Минобороны России регулярно отчитывается о поражении объектов энергетики на Украине. При этом в сводках ведомства уточняется, что речь идет лишь о той инфраструктуре, которая используется в интересах вооруженных сил Украины.