Reuters: Apple создает специальную ИИ-модель для Китая

Американская корпорация Apple занимается обучением модели искусственного интеллекта (ИИ), специально предназначенной для китайского рынка. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, корпорация занимается этой разработкой вместе с китайской технологической компанией Alibaba. Ожидается, что Apple представит собственный набор ИИ-инструментов Apple Intelligence, предназначенный для Китая, в ближайшие месяцы.

Как пишет Reuters, такой подход отличается от обычной стратегии Apple, которая в большинстве случаев использует для обеспечения ИИ-функций в своих гаджетах в разных странах модели от сторонних разработчиков. Агентство отмечает, что разработка собственной модели даст Apple больший контроль над ИИ «на ее самом конкурентном зарубежном рынке», где она часто уступает позиции местным производителям смартфонов с ИИ-инструментами, таким как Huawei. Кроме того, такой подход, скорее всего, позволит ей обойти довольно жесткое регулирование иностранных технологий в Китае.

Apple и Alibaba не прокомментировали информацию Reuters.

Яна Рождественская