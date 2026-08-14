Президент Трамп разрешил ВМС США покупать корабли за рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Военно-морским силам страны покупать корабли за рубежом. В соответствии с этим документом иностранные компании, инвестирующие в верфи на территории США, затем смогут строить корабли для американских ВМС и за пределами страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: South Korean Navy / Handout / Reuters Фото: South Korean Navy / Handout / Reuters

Как пишет Reuters, этот указ впервые за несколько десятилетий делает возможной закупку кораблей для американских ВМС за рубежом.

В этом же указе президент Трамп распорядился вернуться к использованию паровых стартовых катапульт для запуска самолетов, в частности, на авианосцах класса «Джеральд Форд». Ранее такие катапульты были заменены более современными системами электромагнитного запуска самолетов (EMALS).

Дональд Трамп давно высказывался за возврат к паровым катапультам и критиковал EMALS как более дорогие и менее эффективные. По оценке Reuters, возврат к старой системе обойдется в сотни миллионов долларов.

Яна Рождественская