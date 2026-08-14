Директора челябинского ТК задержали по подозрению в даче взятки

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали директора торгового комплекса «Челси» Дмитрия Авдеева. Его подозревают в даче взятки (ч. 4, 5 ст. 291 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

По версии следствия, директор ТК передал через посредника взятку сотруднику банка, чтобы не допустить увеличения размера процентной ставки по кредиту. Вместе с Дмитрием Авдеевым задержан посредник. Возбуждены дела также по ч. 4 ст. 159 (мошенничество путем злоупотребления доверием), ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в крупном размере) УК РФ.

Виталина Ярховска