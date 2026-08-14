Потребительское кредитование забуксовало в Воронежской области

В июне 2026 года жители Воронежской области оформили 32,3 тыс. потребительских кредитов наличными, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем месяце (32,8 тыс. кредитов). В топ-30 регионов по объемам потребкредитования область заняла 21-е место. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тренд на снижение уровня потребкредитования, по данным аналитиков, характерен для всей страны. В июле 2026 года россиянам выдали 1,99 млн займов, тогда как в июне — 2,01 млн. Уровень снижения составил порядка 1%.

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в регионах России в июле была зафиксирована в Нижегородской области (на 2,8%), Забайкальском крае (на 2,4%) и Иркутской области (на 2,1%).

«Несмотря на некоторый всплеск весной 2026 года, в июне-июле выдача потребительских кредитов стабилизировалась и, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне»,— резюмировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в июле 2026 года в Воронежской области подали 10,5 тыс. заявлений об установлении самозапрета на кредиты. При этом почти 3 тыс. человек попросили его отменить. В настоящее время подобным статусом обладают свыше 315,2 тыс. жителей региона, однако, по доле населения с установленным самозапретом в Черноземье лидирует не Воронежская, а Липецкая и Орловская области.

Денис Данилов