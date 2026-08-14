Камерный театр Екатеринбурга перенесет спектакли в Дом офицеров из-за ремонта

В Камерном театре в Екатеринбурге начнется вторая часть ремонтных работ, в связи с чем со 2 сентября спектакли будут проходить в Доме офицеров, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В частности, в сезоне 2026-2027 годов на площадке состоятся постановки «Гробовщик», «Метель» и «Дело Демидовых», проект «Сказы с оркестром» и спектакли актуального репертуара. Также в Доме офицеров проведут фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: София Паникова Фото: София Паникова

В рамках первого этапа в театре обновили фасад, отремонтировали крышу и заменили витражи — теперь ремонт будет вестись внутри здания. Общая сумма работ составит 119 млн руб. «Ремонт позволит обновить инфраструктуру театра, сделать ее более современной и комфортной для артистов и зрителей, при этом сохранить его особую атмосферу и архитектурные особенности»,— сказал министр культуры Свердловской области Илья Марков. В театре заменят систему вентиляции, обновят сцену, зрительный зал и гримерки, установят современное световое, звуковое оборудование и новые кресла.

Касса Камерного театра на время ремонта также будет работать в Доме офицеров. Режим работы: в будни с 11:00 до 19:00, в выходные — с 11:00 до 18:00, перерыв — с 14:00 до 14:30.

Ирина Пичурина