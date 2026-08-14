Сбережения жителей Тамбовской области в банках к 1 июля составили 261 млрд

К 1 июля 2026 года объем банковских вкладов жителей Тамбовской области достиг 261 млрд руб., увеличившись за год на 18%. Основная часть средств — 178,7 млрд руб. (почти 70%) — приходится на срочные депозиты, прирост которых составил 16,6%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще 12,6 млрд руб. размещено на эскроу-счетах — специальных банковских инструментах, которые открываются при покупке квартир в строящемся доме. Этот механизм предполагает блокировку денежных средств до момента ввода объекта в эксплуатацию, что обеспечивает защиту прав дольщиков. За год объем средств на таких счетах увеличился на 6,2%.

Срочные депозиты предприятий сократились на 3,8%, опустившись до 28,4 млрд руб. В то же время совокупный остаток средств организаций на счетах вырос в 1,7 раза, достигнув 60,5 млрд руб. Средства индивидуальных предпринимателей увеличились на 14,9%, до 13,9 млрд руб.

На 1 апреля 2026 года объем банковских вкладов жителей Тамбовской области составлял 254,2 млрд руб., что на 21,6% больше, чем годом ранее.

Кабира Гасанова