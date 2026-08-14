Умер руководитель екатеринбургского театра «Степ» Игорь Петухов

Во вторник умер руководитель театра танца «Степ» в Екатеринбурге, балетмейстер Игорь Петухов, говорится на странице театра во «ВКонтакте». Ему было 64 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Петухов

Фото: страница театра «Степ» во «ВКонтакте» Игорь Петухов

Фото: страница театра «Степ» во «ВКонтакте»

«С глубокой болью сообщаем, что 13 августа не стало нашего дорогого человека, учителя, руководителя театра "Степ" Петухова Игоря Владимировича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах»,— сказано в сообщении. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

Театр «Степ» это единственная в России школа подготовки профессиональных степистов — танцоров чечетки, здесь также обучают классической хореографии, сценическому движению и актерскому мастерству. Артисты театра неоднократно становились чемпионами мира, Европы и России по степу. Кроме того, театр сотрудничает с различными популярными коллективами и звездами эстрады, в том числе с Полиной Гагариной, Львом Лещенко и шоу «Уральские пельмени».

Ирина Пичурина