Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

К 2030 году совокупный объем торговых и сервисных площадей в новых проектах делового квартала «Москва-Сити» значительно увеличится. Прирост ожидается в диапазоне от 13 до 17 тыс. кв. м. По мнению экспертов компании Sezar Group, это обеспечит увеличение инфраструктурного ритейла в кластере почти на 40%. На этом этапе главным фактором ликвидности коммерческих зон становится не объем квадратных метров, а качество инженерных решений и продуманные модели интеграции торговли в офисную среду.

По данным Whitewill, до 2032 года в «Большом Сити» заявлен к вводу масштабный объем офисных площадей — около 540 тыс. м в шести новых комплексах. Значительная часть строящихся объектов предусматривает собственную коммерческую инфраструктуру.

Согласно базовому прогнозу экспертов о влиянии нового предложения на конъюнктуру рынка, новое предложение будет поглощаться органически, а вакантность в ритейл-сегменте к 2027 году вырастет от сверхнизких текущих значений до сбалансированных 9%.

Несмотря на структурные изменения предложения, покупательский спрос в квартале «Москва-Сити» демонстрирует высокую стабильность, отмечают брокеры. Наиболее устойчивым сегментом в локации остается общепит, на долю которого приходится около 35% всех коммерческих площадей, причем до 65% дневной выручки ресторанам обеспечивает именно офисный трафик. Но качественно разместить операторов удается далеко не всегда. Ключевой проблемой башен первой волны в «Сити» остается техническое несоответствие помещений современным технологическим стандартам бизнеса.

Светлана Бардина