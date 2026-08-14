Брусникина продолжит руководить «Практикой» после назначения худруком РАМТа

Заслуженная артистка России Марина Брусникина продолжит руководить театром «Практика» после назначения на должность художественного руководителя Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом госпожа Брусникина сообщила ТАСС.

Сегодня министр культуры Ольга Любимова сообщила о смене президента и худрука в РАМТе. Художественный руководитель Алексей Борондин стал президентом. Его прежний пост заняла Марина Брусникина, которая с 2023 года занимала пост главного режиссера.

Марина Брусникина с 2009 по 2023 год работала помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова. Худруком «Практики» она была назначена в 2018 году, после смерти своего мужа Дмитрия Брусникина. Он возглавлял театр с мая по август того года.