В Москве испытают робособак для патрулирования объектов инфраструктуры

В Москве в кластере «Ломоносов» проведут демонстрационные испытания системы управления робособаками. Они предназначены для патрулирования объектов инфраструктуры. Испытания пройдут в конце августа, заявили РБК в департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Система разработана компанией «Кью Групп». Робособаки смогут патрулировать склады, стройплощадки и парковки. Они могут обнаруживать людей в запрещенных зонах, фиксировать вандализм, граффити, курение, нарушения правил парковки, а также контролировать соблюдение требований безопасности. В зависимости от модели робот может функционировать без подзарядки до пяти часов и преодолевать до 10 км.

Система позволяет управлять сразу несколькими робособаками. Оператор задает маршрут на цифровой карте, после чего робот патрулирует территорию, объезжает препятствия, анализирует обстановку с помощью ИИ и компьютерного зрения. Все нарушения сопровождаются фото- и видеоматериалами. Система способна работать автономно, но предусматривает приоритет ручного управления.

В департаменте уточнили, что робот во время патрулирования может взаимодействовать с людьми. Система уже прошла тестирование в Центре испытаний роботов Московского инновационного кластера на территории Сколково, а также пилотирование на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).