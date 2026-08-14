Канатную дорогу закрыли на ВДНХ в Москве из-за непогоды

На территории ВДНХ в Москве приостановили работу канатной дороги «Воздушный трамвай». Причиной стало ухудшение погоды. Сообщение об этом появилось на официальном сайте комплекса.

Администрация ВДНХ указывала, что аттракцион не может работать при порывах ветра свыше 15 м/с и во время грозы. В таких ситуациях билет аннулируют, его можно вернуть в кассы аттракциона при предъявлении паспорта.

По прогнозам Гидрометцентра России, в столице 14 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра днем местами могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха в Москве составит +17--19 °С, в Подмосковье — +15–20 °С.