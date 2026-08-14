В Татарстане на «Госуслугах» появится сервис поиска и оформления мест захоронения

На портале «Госуслуги» появится сервис, с помощью которого жители Татарстана смогут находить места захоронения и дистанционно оформлять необходимые документы. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Татарстан стал пилотным регионом по внедрению цифровой платформы «Управление захоронениями». На первом этапе специалисты нанесли на электронную карту точные границы всех 3391 кладбища, доступ к системе получили 906 органов местного самоуправления.

Следующим шагом станет детальная инвентаризация: предстоит оцифровать каждое место захоронения. Собранную информацию передадут в Минцифры РФ для загрузки на федеральную платформу. Отмечается, что муниципалитеты и ведомства республики уже подали более 2 тыс. электронных заявлений на выделение мест для погребения, подзахоронения и перезахоронения.

Платформа создана в рамках нацпроекта «Экономика данных», проект реализуют Минцифры и Минстрой республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Раннее бронирование».

Анар Зейналов