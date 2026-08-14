Зарубежные СМИ: Какой след в истории хочет оставить новый президент Колумбии?

Колумбия просит у США помощи в борьбе с наркоторговлей. Президент Абелардо де ла Эсприэлья предложил Вашингтону развернуть масштабную совместную кампанию против картелей. Богота намерена использовать жесткие силовые методы для пресечения производства и экспорта кокаина. А Пентагон недавно заявлял об усилении операций в Тихом океане и Карибском море для уничтожения судов наркоторговцев. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Vargas / Reuters Фото: Jose Vargas / Reuters

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность только 7 августа. Через три дня страна столкнулась с сильнейшим землетрясением за десятки лет. А теперь правительство готовит резкий поворот и в политике безопасности.

Как пишет Washington Post, Абелардо де ла Эсприэлья еще во время предвыборной кампании обещал обрушить на наркоторговцев «гнев Божий» и покончить с ними «как с тараканами и крысами». Теперь Богота попросила Вашингтон присоединиться к этой операции и стала 19-м участником созданной Трампом коалиции по борьбе с картелями. При этом прошлый президент Колумбии Густаво Петро придерживался левых взглядов и резко критиковал американские удары по предполагаемым наркоторговцам. Конфликт с Белым домом дошел до аннулирования американской визы для главы государства и введения санкций.

Тем временем Le Monde отмечает, что де ла Эсприэлья открыто восхищается Дональдом Трампом, а также президентом Сальвадора Найибом Букеле, известным жестким подходом в борьбе с преступностью. Де ла Эсприэлья пришел к власти на фоне сильнейшей за десятилетия волны насилия в Колумбии и обещает отказаться от неудачных, по его мнению, мирных переговоров с вооруженными группировками, активнее использовать авиаудары и допустить американских военных на территорию страны.

Чтобы подчеркнуть свой ожесточенный и принципиальный настрой, де ла Эсприэлья даже дал себе прозвище «Тигр». Свой проект сотрудничества с Вашингтоном президент называет «Планом Колумбия II» — по аналогии с масштабной программой США начала 2000-х по борьбе с наркокартелями и левыми повстанцами в стране. Де ла Эсприэлья также рассчитывает включить в военный союз Израиль, а администрация Трампа уже готовит для его правительства пакет помощи в сфере безопасности на $1 млрд.

Reuters уточняет, что речь может идти не просто о сотрудничестве спецслужб, а о совместных ударах Вашингтона и Боготы. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что обсуждал с колумбийским коллегой возможные атаки. Вашингтон все активнее использует военную силу в Латинской Америке, напоминает агентство. А Хегсет уже сравнивает наркоторговцев с арабскими террористами.

Впрочем, США выбрали сомнительные средства для своей борьбы, указывает ABC News. На встрече антинаркотической коалиции в Панаме Хегсет призвал 20 стран-участниц отказаться от признания Международного уголовного суда.

Американские удары по предполагаемым членам картелей критикуют правозащитники и юристы, однако глава Пентагона настаивает, что операции полностью соответствуют международному гуманитарному праву.