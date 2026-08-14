Чистая прибыль «Интер РАО» в первом полугодии упала на 17,2%

По итогам первого полугодия чистая прибыль генерирующей компании «Интер РАО» (MOEX: IRAO) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 68,7 млрд руб. Это на 17,2% ниже, чем годом ранее, следует из отчетности.

Операционная прибыль снизилась на 13%, до 59,2 млрд руб., EBITDA — на 4,3%, до 89,3 млрд руб. Выручка компании за январь-июнь выросла на 16,5%, до 953,4 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 19%, до 902 млрд руб.

Согласно отчетности, выручка в сегменте электрогенерации в России увеличилась на 13,3%, показатель EBITDA снизился на 4,6%. Такую динамику в компании объяснили повышением цен на рынке на сутки вперед и вводом энергоблоков после модернизации.

Показатели в других сегментах:

в теплогенерации — выручка возросла на 19,6%, показатель EBITDA снизился на 12,4%,

в трейдинге — выручка выросла на 23,9%, EBITDA — на 54,5%,

в сегменте сбыта в РФ — выручка выросла на 18,7%, EBITDA — на 4%;

в энергомашиностроении — выручка увеличилась на 52%, EBITDA — на 74%;

в сегменте строительства и инжиниринга — выручка возросла на 44,2%, EBITDA снизился на 38,4%;

в сегменте зарубежных активов — выручка снизилась на 0,9%, показатель EBITDA увеличился на 22,7%.

В июле Евросоюз (ЕС) в рамках 21-го пакета санкций ввел ограничения против «Интер РАО», единственного оператора экспорта—импорта электроэнергии, на долю которого приходится около 10% от выработки России. ЕС связал претензии с высокой долей контроля со стороны государства: государственный «Роснефтегаз» владеет 27,6% акций компании, 8,57% принадлежат государственным «Россетям», а глава «Роснефти» Игорь Сечин входит в состав совета директоров. Из-за санкций встал вопрос о судьбе экспортных поставок, зарубежных активов компании и возможности осуществления платежей в адрес «Интер РАО» контрагентами.