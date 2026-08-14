Велосипедист погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Велосипедист погиб в результате удара беспилотника в селе Замостье Белгородской области. Об этом сообщает операштаб региона в Telegram.

«Дрон атаковал велосипедиста. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнили в оперштабе.

В районе села Никольское в Шебекинском округе в результате удара FPV-дрона сгорел автомобиль. В самом Шебекино из-за взрыва БПЛА повреждены две машины, еще один автомобиль пострадал в селе Вознесеновка. Также два беспилотника ударили по предприятию в селе Белянка, из-за чего загорелся склад. Огонь уже потушили, о жертвах не сообщается. Ударам также подверглись села в Белгородском, Ракитянском, Валуйском и Краснояружском округах.

В Белгородском и Борисовском округах около полудня была объявлена угроза повторной атаки БПЛА. Жителей просят оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.