Абонементы ХК «Трактор» на новый сезон будут стоить до 74 тыс. рублей

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил ценовые параметры абонементной программы на регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/2027. Согласно официальному прайс-листу, стоимость сезонного посещения для новых болельщиков варьируется от 18,9 тыс. руб. до 74,2 тыс. руб. Реализация пакетов стартует 18 августа и продлится до конца месяца.

Наиболее бюджетные абонементы для новых зрителей (не имевших карт в прошлом сезоне) предлагаются в секторе B1 по цене 18,9 тыс. руб. Максимальная стоимость установлена для центральных трибун (сектора D2, D3) — 74,2 тыс. руб. Клуб сохранил систему лояльности для действующих владельцев абонементов: при пролонгации до 31 августа для них предусмотрены повышенные скидки.

Билетная программа текущего года включает два формата: базовую «Регулярку» и расширенный пакет «Регулярка плюс плей-офф». Последний стоит на 5 тыс. руб. дороже стандартного предложения и дает приоритетное право выкупа мест на матчи серий на вылет. По расчетам менеджмента клуба, покупка абонемента позволяет сэкономить более 20% от совокупной стоимости разовых билетов на матчи сезона. Продажи будут вестись через сайт клуба, билетный портал «Яндекс Афиша» и кассы ледовой арены.

Также ХК «Трактор» ввел 50-процентную льготу на абонементы в ряде секторов (от А до D5) для ветеранов СВО и членов их семей. Оформление таких пакетов возможно только в кассах арены. Продажа мест на парковке в этом сезоне ограничена только продлением действующих договоров; реализация новых мест не планируется до завершения этой процедуры.

Евгений Рыженьков