В РАМТе сменили худрука и президента театра
Марина Брусникина назначена художественным руководителем РАМТа
В Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ) назначены новые президент и художественный руководитель. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.
Марина Брусникина (2021 год)
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Должность президента театра занял его бывший художественный руководитель Алексей Бородин. На посту худрука его сменила Марина Брусникина. С 2023 года она занимала должность главного режиссера РАМТа.
Алексей Бородин — народный артист РСФСР, советский и российский театральный режиссер и педагог. С 1980 года работал в РАМТе главным режиссером, в 1989-м занял должность художественного руководителя. Награжден премией РСФСР им. К. С. Станиславского, премией Президента России в области литературы и искусства, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Почета.
Марина Брусникина за годы карьеры была удостоена премии Правительства России, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.