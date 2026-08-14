The Jerusalem Post узнала о реакции Израиля на быстрое восстановление Ирана
Израильские военнослужащие и разведслужбы были шокированы стремительным восстановлением военного потенциала Ирана после боевых действий начала 2026 года. Об этом пишет газета The Jerusalem Post (JPost) со ссылкой на источники в армии.
После завершения активной фазы конфликта в апреле израильские военные ожидали, что нанесенный Ирану ущерб от ударов США и Израиля откатит развитие его военно-промышленного комплекса на несколько лет. Однако спустя четыре месяца ЦАХАЛ заметил восстановление сразу в нескольких направлениях, включая баллистические ракеты.
По оценкам JPost, Иран может выйти на темпы производства до 100-300 ракет в месяц. Так стране удастся восстановить свой арсенал до уровня июня 2025 года к началу или середине 2027-го.
В период с 28 февраля по апрель 2026 года США и Израиль провели военную операцию против Ирана. После прекращения огня в мае 2026 года Иран начал использовать это время для восстановления военного потенциала, включая производство беспилотников и ракетных полигонов.
По данным американской разведки, восстановление идет быстрее, чем ожидалось, и Иран смог сохранить до 50% объектов по производству беспилотников, которые могут быть полностью восстановлены в течение шести месяцев. Власти Израиля опасаются, что Иран расширяет производство баллистических ракет и восстанавливает объекты по обогащению урана.
В феврале 2026 года The Jerusalem Post сообщила, что Израиль считает иранскую программу баллистических ракет экзистенциальной угрозой и готов действовать самостоятельно, если Тегеран нарастит производство ракет. Израильские военные предупредили США, что не позволят Ирану восстановить стратегические системы вооружений в масштабах, угрожающих существованию еврейского государства.
В апреле 2026 года «Хамас» отказался разоружаться, воспользовавшись тем, что США и Израиль были сосредоточены на иранской кампании. Палестинская группировка, по мнению израильского разведывательного сообщества, пытается восстановить свой военный и экономический потенциал.