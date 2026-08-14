The Jerusalem Post узнала о реакции Израиля на быстрое восстановление Ирана

Израильские военнослужащие и разведслужбы были шокированы стремительным восстановлением военного потенциала Ирана после боевых действий начала 2026 года. Об этом пишет газета The Jerusalem Post (JPost) со ссылкой на источники в армии.

После завершения активной фазы конфликта в апреле израильские военные ожидали, что нанесенный Ирану ущерб от ударов США и Израиля откатит развитие его военно-промышленного комплекса на несколько лет. Однако спустя четыре месяца ЦАХАЛ заметил восстановление сразу в нескольких направлениях, включая баллистические ракеты.

По оценкам JPost, Иран может выйти на темпы производства до 100-300 ракет в месяц. Так стране удастся восстановить свой арсенал до уровня июня 2025 года к началу или середине 2027-го.