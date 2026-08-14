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В Лондоне вновь пройдут Days of the Independents. Несмотря на множественное число в названии, это один день, но зато полностью посвященный независимому часовому искусству. Мероприятие, организованное британским ритейлером The Limited Edition, состоится 19 сентября в клубе Lansdowne в Мейфэре и соберет 34 марки из разных стран. Здесь можно будет увидеть новые часы вживую и познакомиться с их создателями.

Среди уже объявленных участников — Arnold & Son, Angelus, немецкий часовщик Фелипе Пикуллик и женевский мастер Седрик Йонер. Российское часовое искусство покажет Константин Чайкин.

Days of the Independents выросли из мероприятий The Limited Edition, посвященных независимым часовщикам, и в прошлом году совпали с 10-летием самого ритейлера. Формат здесь принципиально не похож на большую часовую выставку: один день, частный клуб, сравнительно небольшое число посетителей и возможность рассматривать часы не через витрину, а вместе с людьми, которые их придумали и изготовили.

Интерес к таким встречам вполне объясним. Именно независимые часовщики чаще всего позволяют себе эксперименты с механизмами, материалами, формой корпуса и нестандартными способами отображения времени.

Анна Минакова