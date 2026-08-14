Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россия — щедрая душа, и гречка — неоспоримое тому доказательство. На Русь гречневая крупа попала из Византии с греческими православными монахами. Они же и дали заморской диковинке имя: греческая крупа, а по-простому гречка. В русских летописях она упоминается уже в XII веке: уже тогда торговали ей широко и покупали с охотой.

Больше нигде гречка не прижилась, ни в Европе, ни в Азии: смущали резкий вкус и низкая урожайность. Француз-агроном Оливье де Серр и вовсе называл гречку «кормом для скота». В России же, напротив, ее за капризность считали продуктом элитным, эдакой полевой принцессой на горошине. Гречневую кашу любил генералиссимус Суворов, по ней скучал в итальянском вояже Чехов, а бараний бок с гречкой был фирменным блюдом лучших купеческих трактиров. А еще гречка в России была предвестником несчастий, первой из продуктов исчезая в годы войн и смут. Так что, глядя на залежи гречки в магазинах, возрадуемся. Жизнь хороша.

Павел Шинский