Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Почему петь так здорово, и после сольных партий в душе или машине жить как будто хочется вдвойне? Ученые давно изучают так называемый singer's high (состояние легкой эйфории после пения), и постепенно становится понятно, что оно вполне реально.

Во время пения снижается уровень кортизола — главного гормона стресса. Это показали сразу несколько исследований, в которых ученые наблюдали за испытуемыми до и после сольного или хорового пения. Один из главных секретов — дыхание. Чтобы петь, приходится делать длинные медленные выдохи, почти как во время медитативных практик. Такой ритм успокаивает нервную систему, именно поэтому если хорошенько покричать любимую песню, то становится легче, даже если проблема никуда не исчезла.

Но на этом бонусы не заканчиваются. Пение, похоже, заставляет мозг вырабатывать эндорфины — собственное обезболивающее. В одном из экспериментов британский психолог обнаружил, что после совместного пения у людей повышался болевой порог — косвенный признак выброса эндорфинов. Причем такого не замечалось у тех, кто просто слушал музыку.

Есть даже предположение, что пение положительно влияет на иммунитет. А если петь в хоре, то положительный эффект удваивается. Причем не обязательно обладать вокальными данными и попадать в ноты. В конце концов, если домашние или соседи спросят: «Зачем вы так отчаянно фальшивите?» — можете спокойно ответить: «Вообще-то это не концерт, а оздоровительная процедура».

Анна Кулецкая