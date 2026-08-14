Президент Киргизии Жапаров решил баллотироваться на второй срок
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут 27 января 2027 года.
«Я намерен баллотироваться еще на один срок и продолжить работу. Кто еще хочет участвовать в выборах — пусть баллотируется. Никого ограничивать не будем», — заявил господин Жапаров (цитата по 24.kg).
Политик отметил, что два-три года назад думал отказаться от участия в выборах и поддержать Камчыбека Ташиева, бывшего главу Национальной службы безопасности. Однако тот «допускал ошибки, в том числе не контролировал своих друзей и одноклассников», что и стало причиной его отставки. Господин Жапаров добавил, что они останутся друзьями, но возвращать господина Ташиева на госслужбу он не намерен.
Садыр Жапаров занимает пост президента с 2021 года. Прежде он был депутатом парламента от партии «Ата-Журт». В 2012 году выступил одним из организаторов митинга в Бишкеке, участники которого попытались прорваться в здание парламента. Впоследствии политика приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы и освободили в зале суда в связи с истечением срока наказания. После освобождения политик жил за границей, по возвращении в Киргизию в 2017 году был осужден на 11 лет и шесть месяцев по обвинению в угрозах убийством, захвате заложников и хулиганстве. В 2020 году в Киргизии начались массовые акции протеста, оппозиционеры освободили Садыра Жапарова из колонии в Чуйской области. В тот же день Верховный суд Киргизии отменил его приговор. Спустя несколько дней депутаты парламента утвердили политика на посту премьер-министра, вскоре он стал врио президента.
10 февраля 2026 года президент Киргизии Садыр Жапаров отстранил Камчыбека Ташиева от должностей зампредседателя кабинета министров и главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Причиной решения, по словам пресс-секретаря президента Аската Алагозова, стало предотвращение раскола в обществе и укрепление единства.
Камчыбек Ташиев, который возглавлял ГКНБ с 2020 года, является ближайшим соратником Садыра Жапарова. Он также упоминался как инициатор самороспуска парламента Киргизии в сентябре 2025 года с целью формирования более лояльного парламента к следующим президентским выборам.
Садыр Жапаров стал президентом в 2021 году после массовых протестов. Тогда была принята новая конституция, которая расширила полномочия главы государства, позволяя ему назначать и увольнять министров без учета мнения парламента. Президент возглавляет правительство, а руководитель его аппарата исполняет обязанности премьер-министра.