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Марина Брусникина назначена худруком РАМТа

Художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ) стала Марина Брусникина. Президентом театра назначен Алексей Бородин. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Марина Брусникина с 2023 года занимала должность главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ). Заслуженная артистка РФ, она выпустила в театре четыре постановки, начиная с 2013 года.

В феврале 2026 года Марина Брусникина рассматривалась как одна из кандидатур на пост ректора Школы-студии МХАТ после ухода Константина Богомолова. Актеры-выпускники вуза обратились с открытым письмом к министру Ольге Любимовой, протестуя против назначения Богомолова.

Сама Ольга Любимова в январе 2026 года объявила о назначении Константина Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ, поблагодарив его за вклад в культурное наследие России. Однако уже в марте 2026 года на этот пост был назначен Константин Хабенский.

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