Минтранс по поручению Путина разработал проект единой морской администрации

Министерство транспорта России по поручению президента Владимира Путина разработало законопроект о создании единой морской администрации. Структура будет управлять деятельностью в области торгового мореплавания. Инициатива размещена на портале опубликования нормативных актов.

«Важнейшим нововведением является создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане, не только с точки зрения их географического нахождения, но и с точки зрения технического состояния, укомплектованности экипажами, исполнения трудовых норм»,— пояснили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Основной функцией администрации станет обеспечение высокого уровня защиты российских судов при международных перевозках. Новая структура будет взаимодействовать с зарубежными странами в части государственного портового контроля.