Чистый убыток «Распадской» по МСФО в первом полугодии сократился в два раза

Чистый убыток ПАО «Распадская» (входит в холдинг «Евраз») в первом полугодии по МСФО сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 8,3 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка сократилась на 4% и достигла 57,9 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился до 610 млн руб. В прошлом году он был отрицательным — минус 7,76 млрд руб. год к году. В компании отметили, что на такую динамику EBITDA повлияли мероприятия менеджмента по снижению затрат.

Валовая прибыль «Распадской» в первом полугодии выросла на 25% — с 11,96 млрд руб. до 14,94 млрд руб. Убыток от операционной деятельности сократился на 57%, до 9,29 млрд руб. Себестоимость сократилась с 48,54 млрд руб. до 42,96 млрд руб.

В компании сообщили, что объем добычи рядового угля всех марок сократился на 12% по сравнению с прошлым годом. Показатель составил 7,9 млн т. Снижение объяснили приостановкой добычи на разрезе «Распадский» «до улучшения рыночной конъюнктуры» и накоплением запасов угля на складах на конец 2025 года.