Сварочная проволока ММК-МЕТИЗ прошла аттестацию НАКС

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» успешно завершил аттестацию омедненной сварочной проволоки марок Св-08ГА и Св-08А диаметром 3, 4 и 5 мм. По итогам специальных испытаний предприятие получило право маркировать продукцию Знаком соответствия НАКС («Национальное Агентство Контроля Сварки»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Сварочная проволока предназначена для электрошлаковой и автоматической сварки под флюсом. Она применяется при производстве оборудования для горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой и химической отраслей, газового и котельного оборудования, средств транспортировки опасных грузов, подъёмно-транспортных механизмов и строительных конструкций.

«Наличие действующего сертификата НАКС – это обязательное условие для работы с крупнейшими промышленными предприятиями страны. Успешное прохождение аттестации подтверждает, что проволока ММК-МЕТИЗ полностью отвечает жестким требованиям безопасности при строительстве и эксплуатации критически важных объектов. Мы ценим доверие наших партнеров и продолжаем поддерживать высочайший стандарт качества нашей продукции», – отметила начальник лаборатории стандартизации и сертификации технологического центра ОАО «ММК-МЕТИЗ» Лариса Соколова.

Испытания и аттестационные процедуры в августе 2026 года провёл Аттестационный центр сварочных материалов АЦСМ-62 ООО «НАКС «Стандарт-Диагностика». Проверку организовали по запросу потребителей для подтверждения качества проволоки, выпускаемой по ТУ 14-1-953-74.

ПАО «ММК»