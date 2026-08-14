Перекресток у набережной и Кировки в Челябинске отремонтируют за 15 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на ремонт перекрестка улиц Труда и Кирова, между пешеходной Кировкой и набережной реки Миасс, с местным ООО «Стройгруппа». Цена соглашения составила 15,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит убрать бортовые камни, гранитные ступени, плитку тротуара, чугунные опоры, бетонные фундаменты, грунт, асфальт и перила, а после смонтировать новые. Кроме того, необходимо нарастить колодцы, установить водоотводный лоток, восстановить газон и нанести дорожную разметку. Работы планируется завершить в конце сентября этого года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройгруппа» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Владельцем является Саргис Мхитарян, генеральным директором — Вардан Нунушян. Выручка компании за 2025 год составила 394,4 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб. В портфеле поставщика — девять госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области, четыре из них прекращены по соглашению сторон.

Виталина Ярховска