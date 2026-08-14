Жара накатывает волнами

Европу накрыла четвертая волна жары. Во Франции, Испании, Италии и Швейцарии снова около +40 градусов. В ближайшие дни такая температура, по данным метеорологических служб, установится в Чехии, Германии и Польше. Самое жаркое лето в истории может привести к большим экономическим потерям, говорят чиновники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр окружающей среды Франции заявила, что летние волны жары могут обойтись стране в €10-15 млрд. Оценка приблизительная и учитывает только последствия неурожая из-за засухи и некоторые другие издержки, в которые не входит, например, снижение турпотока. В Италии в середине августа — традиционный период отпусков, но в этом году пляжи на редкость пустынны, рассказала основатель агентства «Пиар Буфет» Юлия Кожова:

«В Италии жара африканская, доходит до +45 градусов. Мы как будто на вулкане сидим, воздуха просто не хватает. Мы живем рядом с морем. Пляжи пустые, уже в 7 утра жарко. Поэтому мы всей семьей уехали в наш дом в горах. Здесь тоже не очень комфортно, но утром и ночью свежий воздух, поэтому люди в основном выходят на улицу только в эти часы.

С каждым годом в Италии лето все жарче. Сейчас прогнозы обещают, что в это воскресенье погода должна уже смениться, станет прохладно. Все очень этого ждут. Каждый день повсюду сирены скорой помощи. Людям плохо от этой жары».

В Великобритании крупнейший профсоюз медсестер заявил, что медицинский персонал сталкивается с «невыносимыми и негуманными условиями» в больницах без кондиционирования воздуха и надлежащей вентиляции. Труднее всего переносить жару в больших городах, говорит жительница Лондона Мэри:

«Лондон абсолютно не приспособлен в плане мест, где можно было бы переждать жару, разве что в офисе. Дома просто невыносимо было находиться. Есть специальные напольные кондиционеры, у которых не хватает мощности, чтобы охлаждать помещение. Обычных кондиционеров в Лондоне нет, и их не разрешено устанавливать. Абсолютно ужасно передвигаться на общественном транспорте, буквально можно потерять сознание, получить тепловой удар. Еще очень хорошо помню, как в июне и июле в магазинах в нашей районе постоянно ломались холодильники с продуктами. Так что они портились, и продавцы несли потери из-за этого».

По данным агентства Bloomberg, экстремальная жара в Европе стала причиной смерти уже более 25 тыс. человек. Наибольшие потери — в Германии, где из-за погоды погибли 12,5 тыс. Сейчас в зоне аномальной жары находится около 135 млн человек. При этом многие пренебрегают рекомендациями властей сократить пребывание на солнце, рассказал “Ъ FM” эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге:

«Затраты на отопление меньше, чем на охлаждение. Кроме того, есть люди, которым жара просто противопоказана. По крайней мере, в землях Берлин и Бранденбург было около 150 случаев теплового удара с летальным исходом. Из них в транспортной сфере — 0. То есть это люди, которые перегрелись на пляже или улице».

Власти предупреждают о риске лесных пожаров и проблемах в энергосистемах. Обмеление Дуная, например, уже привело к сокращению производства гидроэлектроэнергии в Австрии, Румынии и Венгрии. А из-за остановки судоходства по Рейну стоимость логистики в некоторых регионах Германии выросла почти в полтора раза.

Юлия Савина, Александра Абанькова