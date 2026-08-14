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В Вологодской области впервые объявили ракетную опасность

Угроза ракетного удара объявлена на территории Вологодской области. Это происходит впервые, заявил губернатор Георгий Филимонов.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Режим "Ракетная опасность" введен на территории Вологодской области впервые. Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте»,— призвал местных жителей господин Филимонов .

Губернатор посоветовал немедленно найти укрытие, спуститься на нижние этажи или в подвал, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Он также посоветовал включить радио, телевизор или мессенджеры, чтобы отслеживать информацию.

В Вологодской области уже объявляли режим беспилотной опасности, в последний раз — 12 августа. Непосредственно атаке БПЛА регион подвергался 9 июля: тогда был сбит один дрон, никто не пострадал.

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