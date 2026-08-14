В Вологодской области впервые объявили ракетную опасность
Угроза ракетного удара объявлена на территории Вологодской области. Это происходит впервые, заявил губернатор Георгий Филимонов.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«Режим "Ракетная опасность" введен на территории Вологодской области впервые. Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте»,— призвал местных жителей господин Филимонов .
Губернатор посоветовал немедленно найти укрытие, спуститься на нижние этажи или в подвал, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Он также посоветовал включить радио, телевизор или мессенджеры, чтобы отслеживать информацию.
В Вологодской области уже объявляли режим беспилотной опасности, в последний раз — 12 августа. Непосредственно атаке БПЛА регион подвергался 9 июля: тогда был сбит один дрон, никто не пострадал.