Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за ракетной опасности

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в целях безопасности. Ограничения введены от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок, — написал губернатор в Telegram. — Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается».

Он также призвал жителей дождаться отбоя сигнала «Ракетная опасность». О его введении в Ярославской области господин Евраев сообщил вскоре после 10:00. Он попросил граждан соблюдать спокойствие, а также укрыться в зданиях. При нахождении внутри помещений глава региона рекомендовал зашторить окна, отойти от них на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.