Gazete Pencere: Эрдоган планирует серьезные перестановки в правительстве Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган обдумывает кадровые изменения в кабинете министров. Об этом пишет Gazete Pencere.

Своей должности может лишиться министр промышленности и технологий страны Мехмет Фатих Каджыр. Причиной издание называет ситуацию вокруг строительства автомобильного завода в Манисе. Его планировали запустить в 2026 году совместно с китайским производителем электромобилей BYD. Однако в июне компания заявила о приостановке проекта, в который планировала вложить $1 млрд. На должность господина Каджыра может быть назначен действующий глава Агентства оборонной промышленности Халук Гёргюн.

Также поста может лишиться глава министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. Он может перейти на должность в министерстве транспорта и инфраструктуры. Утверждается, что причиной стал спорный проект Стамбульского канала — искусственного судоходного пути, который как альтернатива Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Стоимость проекта оценивали в $15-20 млрд, а работы планировалось завершить в 2027 году.

Также ожидается отставка министра молодежной политики и спорта Турции Османа Ашкын Бака и министра торговли Омера Болата. Издание не называет причин и не уточняет, могут ли чиновники перейти на службу в другие ведомства.