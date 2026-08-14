Челябинца будут судить за травмирование трехлетнего мальчика в ДТП

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем травмирование трехлетнего ребенка (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, днем 9 сентября 2025 года водитель УАЗ на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил встречному автомобилю Volkswagen Golf. Машины столкнулись. В результате аварии мальчик, ехавший в иномарке в детском кресле, получил травму головы и перелом грудных позвонков.

Фигурант полностью признал вину и возместил родителям ребенка моральный вред в размере 150 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска