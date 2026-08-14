С поставщика УЗГА взыскали 15,8 млн рублей за девятимесячную задержку станка

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с московского ООО «СФТ» 15,76 млн руб. в пользу АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) за просрочку поставки токарного центра с ЧПУ Puma 800 XLY II, следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Контракт стоимостью $1,71 млн стороны заключили 30 июня 2023 года. Изначально оборудование должны были поставить до 18 июля 2024 года, однако позже срок перенесли на 30 октября. УЗГА принял станок 21 июля 2025 года — таким образом, просрочка составила 264 дня.

В апелляции СФТ не оспаривала период начисления неустойки. Компания просила отменить взыскание, ссылаясь на свое включение в санкционный список, усиление экспортного контроля, необходимость искать другого экспортера и переоформлять лицензию. США внесли СФТ в санкционный список 2 ноября 2023 года, а ЕС 18 декабря того же года включил ее в перечень организаций, подпадающих под усиленные экспортные ограничения.

Однако суд указал, что СФТ не представило документов о форс-мажоре и не доказало причинно-следственную связь ограничений с невозможностью исполнить контракт. Токарный центр Puma 800 XLY II выпускает южнокорейская DN Solutions, ранее называвшаяся Doosan Machine Tools.

Арбитражный суд Уральского округа 3 августа принял кассационную жалобу СФТ к производству и назначил ее рассмотрение на 6 октября.

Максим Езерский