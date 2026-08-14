В Ростовской области возбудили уголовное дело после убийства 14-летней девочки

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после убийства 14-летней девочки в Красносулинском районе. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 13 августа местный житель обнаружил на обочине у поселка Пригородного раненую девочку. На теле жертвы было множество ножевых ранений. Пострадавшую доставили в больницу, однако медикам не удалось ее спасти. Следователи подозревают, что к преступлению причастен 21-летний местный житель. Его задержали и доставили к следователю.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия. Свидетели допрашиваются. По данным РЕН ТВ, подозреваемый встречался со старшей сестрой убитой девочки. Предположительно, младшая сестра случайно встретила юношу на улице, произошла ссора. Источники телеканала утверждают, что парень был пьян, он разозлился и несколько раз ударил девочку ножом.