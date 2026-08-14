Три человека пострадали в Севастополе при атаке БПЛА

За ночь в Севастополе отразили две атаки ВСУ. Сбито 17 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадали три человека, включая ребенка. Госпитализация потребовалась одному раненому.

По словам губернатора, сильно поврежден многоквартирный дом на улице Братьев Манганари. Рядом со зданием сдетонировал сбитый БПЛА. Повреждены фасад и несколько квартир, а также припаркованные рядом машины.

В нескольких районах города из-за падения обломков БПЛА произошли два возгорания травы, их уже потушили. Зафиксированы точечные повреждения в четырех многоквартирных домах и пяти частных, повреждены девять автомобилей, перечислил господин Развожаев.